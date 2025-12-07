Yasemin Göksu'nun yeni teklisi "Çember" yayında

Yasemin Göksu, uzun bir aradan sonra dinleyicisiyle tekrar buluştu.

Göksu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "#Çember Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır üzerine çalıstığım/ız şarkı bitti. Klip de çektik en çabuk şekilde dijitalde yerini alacak. Yayına girdiği gün hikayesini de yazacağım. Bunca sorun içinde derdimiz senin şarkın mı diyebilirsiniz elbet. Bunca kötülük, mutsuzluk içinde bir güzellik üretebildiğim için benim heyecanım da... Umarım seversiniz." diyerek duyurduğu çalışma, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözleri Halide Edip Biçer ve Yasemin Göksu’ya ait şarkının müziği yine Yasemin Göksu tarafından yapıldı. Düzenlemesini Jehat Hekimoğlu’nun üstlendiği çalışmanın kaydı Ercan Tanrıverdi tarafından gerçekleştirildi. Şarkıda Saki Çimen piyano çalarken, Youtube’da yayınlanan klibin kamera - kurgusunda Mehmet Demir’in imzası yer aldı.