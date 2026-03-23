Yasemin Minguzzi'den Erdoğan'a mektup

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından annesi Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir bakan aracılığıyla Erdoğan’a mektup ulaştırdığını belirten Minguzzi, bu mektubun kendisine ulaşıp ulaşmadığını sordu.

"GEREĞİNİN YAPILMASI..."

Yasemin Minguzzi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanım, şehit anneleri onuruna düzenlenen iftar programı vesilesiyle, bir Sayın Bakan aracılığıyla zat-ı âlinize bir zarf takdim etmiş bulunmaktayım. Söz konusu zarf içerisinde, evladımla ilgili yaşadığım acıyı ve adalet beklentimi arz ettim. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, evladımın katillerinden iki kişi hâlen serbesttir. Bu durum, bir anne olarak yaşadığım derin acıyı ve adalet arayışımı daha da ağırlaştırmaktadır. Takdim etmiş olduğum zarfın tarafınıza ulaşıp ulaşmadığı hususunda bilgi edinmek ve konuyla ilgili yüksek takdirlerinizi arz etmek amacıyla bu başvuruyu yapma gereği duydum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz eder, tarafıma bilgi verilmesini tensiplerinize sunarım. Saygılarımla.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 4 sanık yargılanıyordu. Tutuklu iki sanık hakkında en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, tutuklu diğer 2 sanığın ise tahliyesine ve beraatına hükmetmişti. Savcılık kararı İstinaf’a taşımıştı. Ancak İstinaf Mahkemesi de kararı hukuka uygun bulmuştu.