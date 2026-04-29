Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

Derbiyi yöneten Yasin Kol, MHK’den 8.8 puan alarak “çok iyi/mükemmel” performans değerlendirmesi aldı.

  • 29.04.2026 11:28
  • Giriş: 29.04.2026 11:28
  • Güncelleme: 29.04.2026 11:30
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’de Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi yöneten hakem Yasin Kol’un performansı Merkez Hakem Kurulu tarafından yüksek notla değerlendirildi.

MHK’nin puanlamasına göre Kol’a 10 üzerinden 8.8 verilirken, bu not “çok iyi/mükemmel” seviyesine karşılık geliyor.

Değerlendirmede, bu seviyedeki puanların hakemin maçın sonucuna etki edecek hatalar yapmadığını ve oyunu yüksek standartta yönettiğini gösterdiği ifade edildi.

