Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

Süper Lig’de Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi yöneten hakem Yasin Kol’un performansı Merkez Hakem Kurulu tarafından yüksek notla değerlendirildi.

MHK’nin puanlamasına göre Kol’a 10 üzerinden 8.8 verilirken, bu not “çok iyi/mükemmel” seviyesine karşılık geliyor.

Değerlendirmede, bu seviyedeki puanların hakemin maçın sonucuna etki edecek hatalar yapmadığını ve oyunu yüksek standartta yönettiğini gösterdiği ifade edildi.