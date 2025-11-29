Yasin Kol'un derbiye atanmasına sert tepki

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazartesi günü oynanacak dev derbi öncesinde gündemin ilk sırasına hakem ataması yerleşti.

TFF Merkez Hakem Kurulu, Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede düdüğü Yasin Kol’a emanet etti. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Son dönem hakem performanslarının yoğun şekilde tartışıldığı Süper Lig’de Yasin Kol’un bu derbiye atanması iki kulübün taraftarlarında şaşkınlık yarattı. Özellikle Fenerbahçe cephesi, Kol’un 2023-24 ve 2024-25 sezonlarındaki bazı kararlarını hâlâ gündemlerinden çıkarmamış durumda.

Yasin Kol’un derbiye verilmesini değerlendiren eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, oldukça sert ifadeler kullandı:

“Benim kanaatim derbinin berabere biteceği yönünde. Böyle olursa fazla gürültü çıkmaz. Ama diğer sonuçlarda, özellikle bir hakem hatası olursa önümüzdeki hafta gündem çok karışır. Derbiye Yasin Kol’un atanması Türk hakemliğinin skandalıdır. Diğer FIFA hakemleri o kadar kötü yönetimler gösterdi ki meydan Yasin Kol’a kaldı.”