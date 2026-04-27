Yasin Kol'un performansı nasıldı: Eski hakemler değerlendirdi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbide Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet kadar, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’un kararları da gündemin merkezine yerleşti.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Trio ekibi, birçok kritik pozisyonda ortak görüş bildirdi.

Karşılaşmanın henüz başında Uğurcan Çakır ve Jayden Oosterwolde’ye gösterilen sarı kartlar konusunda yorumcular arasında görüş birliği vardı. Üç eski hakem de bu kararların doğru olduğu kanaatini paylaştı.

"İLK PENALTI KARARI DOĞRU"

11’inci dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı için de benzer bir tablo oluştu. Trio ekibi, Davinson Sanchez’in müdahalesinin penaltı gerektirdiğini belirtirken, pozisyonda sarı kartın çıkmamasını eksik uygulama olarak değerlendirdi.

YUNUS'UN KARTI HATALI

Yunus Akgün’e 14. dakikada gösterilen sarı kart ise hatalı bulundu. Yorumcular, pozisyonun kasıt içermediğini ve kart kararının gereksiz olduğunu ifade etti.

"SANE'NİN POZİSYONU PENALTI"

İlk yarıda Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda ise hakemin devam kararı eleştirildi. Leroy Sane’nin yerde kaldığı pozisyonda temasın açık olduğu görüşünde birleşen Trio ekibi, bu müdahalenin penaltı ve sarı kart gerektirdiğini vurguladı.

İlk yarının son bölümünde Victor Osimhen’in yerde kaldığı pozisyonda ise devam kararı doğru bulundu. Ancak oyuncunun itirazları nedeniyle hakem tarafından uyarılması gerektiği ifade edildi.

"İKİNCİ PENALTI KARARI DOĞRU"

60'ıncı dakikada Yunus Akgün’ün Oosterwolde’ye yaptığı müdahale, maçın kırılma anlarından biri olarak öne çıktı. Üç yorumcu da bu pozisyonda ikinci sarı kartın çıkması gerektiğini ve oyuncunun ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.

İkinci yarıda Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru bulunurken, Oosterwolde’nin ikinci sarı kartla oyundan atılması gerektiği görüşü paylaşıldı.

"KIRMIZI KART GECİKTİ"

Fenerbahçe kalecisi Ederson’un 62. dakikada gördüğü kırmızı kartta ise ortak kanaat, ihraç kararının geciktiği yönünde oldu. Trio ekibi, bu tür müdahalelerde doğrudan kırmızı kartın daha doğru olacağını dile getirdi.

Uzatma dakikalarında yaşanan Osimhen-Mert Müldür gerginliği de değerlendirmeye alındı. Üç eski hakem, iki oyuncunun da sportmenlik dışı davranışları nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Derbide alınan sonuç kadar, hakem kararlarının da tartışıldığı bir akşam geride kalırken, Trio ekibinin değerlendirmeleri maçın hakem yönetimine dair soru işaretlerini artırdı.