Yasin Kol'un performansı nasıldı: Hakem yorumcuları değerlendirdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansı hakem yorumcuları tarafından değerlendirildi. Yorumcular genel olarak Kol'u başarısız bulurken maçın tansiyonunu kaldıramadığını söyledi. Yapılan yorumlar şu şekilde:

Deniz Çoban: Bir derbi maç, kaos futbolu, hakem maçı kontrolünde tutmaya çalıştı. Kritik kararlarında hata yapmadı. Özellikle faul standartı ve kart yorumlarında bu seviyeye uygun olmayan vasatın altında kaldı. 50. dakikadan 90. dakikaya kadar faul yorumları... Çok net fauller ve kartlar atladı.

Bülent Yıldırım: Düdükleriyle güven veremedi, vasatı aşamadı. İyi hakem yönetimi göremedik.

Bahattin Duran: Faul standartlarında doğruyu bulamadı. Oyuncular güvenemedi. Maçın sonucunu etkilemedi ama vasatı aşamadı.

Ahmet Çakar: İkinci yarı hiç beğenmedim. Çok fazla faul ve sarı kart hatası yaptı. O kadar ki verdiği iki sarı kart yanlış, en az 3 sarı kart daha vermesi lazımdı.

"OYUNU YAVAŞLATTI"

Fırat Aydınus: Bu sezon ligde sekizinci maçına ve kariyerinde dördüncü derbisini çıkan Yasin Kol özellikle ilk yarı çaldığı düdüklerle oyunun akışını yavaşlattı diyebiliriz. En ufak temaslarda çaldığı bazı faul düdükleri var ki, bu ilk 45 dakikada zaten temkinli oynayan takımların oyunu hızlandırmasına engel oldu.

Toplam 107 dakika süren maçın sadece 50 dakikasında topun oyunda kalmasında hakemin de payı oldu. Açıkçası işine de geldi. Yasin Kol, gösterdiği ve göstermediği sarı kartlarla da dikkat çekti. Bunların arasında doğru olanı da vardı, hatalı olanı da. Teknik ve disiplin anlamında yetersizdi ama böyle bir derbide majör pozisyonlarda skoru etkileyen bir durum olmadığı için bu hataları öne çıkar mı bilmem.