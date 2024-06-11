Yasin Özcan, A Millî Takım kadrosuna dahil edildi

Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Millî Takımın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dâhil edildi.

18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Millî Takımn Varşova’daki kampına katıldı.

A ve Ümit Millî Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor.

İki takım, Polonya - Türkiye A Millî özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.