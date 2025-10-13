Yaşlanmanın kadın halı: Yoksul, sağlıksız yalnız ve borçlu

Doğumdan itibaren başlayan toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler, eğitim ve istihdamdaki dışlanma, sosyal güvenceden mahrumiyet ve bakım emeğinin görünmezliği, kadınların hanesine ömür boyu borç olarak yazılıyor.

TED Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Gülçin Con Wright, kadınların yaşlılığa yaşamları boyunca biriktirdikleri dezavantajlarla girdiğini vurguluyor. Bu sebeple daha uzun yaşasalar da daha yoksul, daha yalnız ve daha kırılgan biçimde yaşlanıyorlar.

Yaşlanmak kadınlar için yaşamın son dönemi olmaktan çok, eşitsizliklerle bezenmiş toplumsal sözleşmenin nihai faturası gibi. Mesele ‘kadınlar niye uzun yaşıyor?’ sorusunun ötesinde ‘Neden bu kadar yalnız, güvencesiz ve görünmez biçimde yaşlanmak zorunda kalıyorlar?’

Con Wright ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşide ‘Mor Ekonomi’den göçün kadın yüzüne, ‘sandviç kuşağı’ndan LGBTİ+ yaşlıların görünmezliğine kadar yaşlanmanın toplumsal cinsiyet perspektifiyle nasıl derinleştiğini ve kadınların yaşlılıkta karşılaştığı eşitsizlikleri konuştuk.

Gülçin Con Wright

“Yaşlanmanın kadın hali” nasıl oluyor?

Demografik açıdan bakarsak, yaşlanmanın kadın halini ilk olarak istatistiksel olarak görüyoruz. Yaşlı nüfusun daha yüksek bir oranı kadınlardan oluşuyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kısmı biyolojik cinsiyetle ilgili. Biliniyor ki evrimsel sebeplerle kadınların ortalama yaşam süresi dünyanın her yerinde erkeklere kıyasla daha uzun. Tabii bu, ortalama düzeyde bir fark. Bunun dışında toplumsal cinsiyet boyutu da çok belirleyici. Kadınların toplum tarafından üzerlerine yüklenen bakım rolleri nedeniyle hem kendilerine hem aile bireylerine daha fazla özen gösterdiklerini görüyoruz. Daha sık hastaneye gidiyorlar, sağlıklarını sorguluyorlar, kendilerine “bana ne oluyor” diye soruyorlar. Ayrıca toplumsal kısıtlamalar nedeniyle genellikle daha az riskli işlerde çalışıyorlar ya da daha az riskli hobiler ediniyorlar. Bu faktörler erkeklere kıyasla kadınların daha uzun yaşamasına yol açıyor.

Bu, her toplumda gözlemlenen bir olgu. Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden her zaman biraz daha yüksek. Bazı ülkelerde bu fark oldukça belirgin. Örneğin Rusya’da kadınlar erkeklerden ortalama on bir yıl daha fazla yaşıyor. Bunun da çeşitli toplumsal açıklamaları var.

Ancak “yaşlanmanın kadın hali” dediğimizde kastımız sadece daha fazla yaşlı kadın olması değil, yaşlanma deneyiminin toplumsal cinsiyetle şekilleniyor olması. Yaşlanmaya dair olumsuz anlamların çoğu cinsiyetçilikle iç içe. “Yaşlı görünüyorsun”, “artık eskisi gibi değilsin” gibi ifadeler kadınlara çok daha fazla yöneltiliyor. Toplum gençliği değerli, yaşlılığı ise değersiz olarak görüyor. Özellikle kadınlar için bu durum doğurganlıkla bağlantılı. Gençken doğurgansın, menopoza girdikten sonra toplum seni farklı değerlendiriyor. Erkekler içinse tam tersi bir algı var. “Şarap gibi yaşlanıyor”, “gümüş tilki” gibi deyimler yaşlanan erkekleri olumlu biçimde tanımlıyor.

Peki Türkiye özelinde “yaşlanmanın kadınlaşması” olgusunu nasıl açıklarsınız? Kadınların yaşlılık döneminde karşılaştıkları sosyoekonomik dezavantajlar neler?

Kadınların yaşlandıkça daha fazla sağlık sorunu ve yoksulluk riskiyle karşılaşması anlamına geliyor. Bunun sebepleri çok boyutlu. Kadınlar yaşamları boyunca çeşitli dezavantajlar biriktiriyorlar. Bu dezavantajlar uzun yaşamalarına rağmen sağlıksız bir yaşlılık dönemi geçirmelerine yol açıyor.

Çocuk doğurmak ve büyütmek, düzenli bir işe sahip olmamak gibi nedenlerle birçok kadın sağlık sigortasından, gelir güvencesinden ve sosyal haklardan yeterince yararlanamıyor. Bu birikmiş dezavantajlar yaşlılık döneminde sağlık sorunlarıyla baş etme kapasitesini düşürüyor.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı hâlâ yüzde 33 civarında. Dolayısıyla birçok kadın ya hiç çalışmamış ya da yarı zamanlı, güvencesiz işlerde çalışmış oluyor. Bu da emeklilik, sigorta ve sosyal güvence gibi haklara erişimi azaltıyor.

TÜİK verileri de bunu doğruluyor: Yaşlı kadınlar, aynı kuşaktaki erkeklere göre daha yoksul. Okuryazarlık oranları daha düşük, çalışma geçmişleri sınırlı, emekli maaşı alma ihtimalleri düşük. Buna karşılık dul aylığı alma oranları yüksek. Çünkü dul kalma oranları da erkeklere göre çok daha fazla.

Toplumun yeniden evlenmeye yönelik baskıları nedeniyle de kadınlar genellikle ikinci bir evlilik yapmıyor. Erkeklerse eşlerini kaybettiklerinde ya da boşandıklarında yeniden evleniyorlar. Evliliğin getirdiği ekonomik ve psikolojik avantajlardan kadınlar bu yüzden yararlanamıyor.

Sonuç olarak birçok kadın yaşlılığını yalnız, yoksul ve sağlıksız biçimde geçiriyor. Elindeki tek gelir genellikle eşlerinden kalan maaş ya da düşük bir dul maaşı oluyor. Yeniden evlenememeleri, istihdam geçmişlerinin zayıf olması ve düşük sosyal destek, yaşlı kadınların hayatını daha kırılgan hale getiriyor.

DEZAVANTAJLAR DOĞUMDAN BAŞLIYOR

Kadınları yaşlılığa kadar taşıyan bu dezavantajlı sürecin başlangıç noktası neresi? Yanlış düğme nerede ilikleniyor?

Biz yaşlılık çalışırken “yaşam seyri perspektifi” dediğimiz bir yaklaşım kullanıyoruz. Bu perspektif şunu söyler: Bir gün 65 yaşına girdiğinizde bir anda yaşlı olmazsınız. Yaşlılık, doğumdan itibaren başlayan bir sürecin sonucudur. Yani yaşlılığa sizi getiren süreç; doğum, çocukluk, ergenlik, erken yetişkinlik, yetişkinlik ve ileri yetişkinlikten geçerek oluşur.

Dolayısıyla bahsettiğiniz “nereden başlıyor” sorusu doğrudan doğumla başlıyor. Hatta günümüzde ekonomik krizler, afetler gibi durumlar, hatta anne karnındaki çocuğun koşulları bile çocuğun cinsiyeti ile bağlantılı dezavantajlar yaratıyor. Yani dezavantajlar daha doğmadan başlıyor.

Sonrasında bunlar katlanarak devam ediyor. Çocukluk döneminde beslenmeden eğitime, aile içi koşullardan sağlık hizmetlerine erişime kadar birçok katmanlı etki söz konusu. Örneğin ABD’de “çocukluk dönemi güçlükleri” diye bir kavram var. Evin içinde sigara içiliyor mu? Anne baba çocuğa fiziksel, psikolojik ya da cinsel istismarda bulunuyor mu? Çocuk düzenli olarak diş hekimine gidilebiliyor mu?

Altı ayda bir dişçiye giden bir çocuk düşünün: Bu sadece sağlık göstergesi değildir. O çocuğun ailesi maddi, sosyal ve kültürel sermayeye sahiptir; çocuğun sağlığına değer verir, düzenli bir bakım alışkanlığı kazandırır. Bu durum çocuğun tüm yaşamını etkiler.

Aynı şey okul öncesi eğitim için de geçerli. Kimler bu eğitime erişebiliyor, kimler erişemiyor… Bu sadece ekonomik değil, bölgesel ve toplumsal cinsiyetle de bağlantılı bir mesele.

Yaşlılıktaki dezavantajlar sadece yaşlılık döneminden kaynaklanmaz. Çocukluk dönemi, yaşamın en kritik eşitsizliklerinin oluştuğu dönemdir. O dönemde edinilen olanaklar veya maruz kalınan olumsuzluklar, yaşlılıktaki refahı belirler.

‘DAHA FAZLA ÇOCUK YAPALIM’

2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle aile merkezli politikalar peşi sıra açıklanmaya başladı. Bunlar daha çok düşen nüfus artış hızını artırmayı amaçlayan politikalar olarak ortaya çıkıyor. Peki, bu politikaların yaşlılığa etkisi nasıl oluyor?

Yaşlanmaya yönelik politikaların bazıları yaşlanmayı olduğu gibi kabul ediyor, özellikle Batı ülkeleri. Yaşlanıyoruz, peki biz bu yaşlı nüfusu nasıl toplumun aktif bir parçası haline getirebiliriz? Emekli maaşını yükseltiriz, yarı zamanlı çalışma imkânı sunarız, gönüllülük olanakları yaratırız…

Bir diğer yaklaşım ise “yaşlanıyoruz, durdurmalıyız” diyenler. Bu yaklaşım, doğurganlık hızını artırarak yaşlı nüfus oranını azaltmayı hedefliyor. Türkiye’de şu anda yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6. Bunun 15’e ya da 20’nin üzerine çıkması senaryosu herkesi çok korkutuyor. Çünkü şu anda bizim toplumumuzda yaşlıların toplumun aktif bir parçası olmasına, üretken bir biçimde varlık göstermesine yönelik bir politika yok.

Ama şu açık: Doğurganlık hızının beklenen seviyede olmamasının sebeplerinden biri kadının istihdama daha fazla katılmasıysa, diğeri de bakım konusundaki küresel krizdir. Bu sadece bize özgü değil, tüm dünyada var olan “çocuklarımıza kim bakacak?” sorunsalı.

Burada yine yaşlı kadına gelmeden önce, daha genç kadından başlayan bir eşitsizlik kümesi oluşuyor. Ne oluyor? Kadın çalışırken çocuk yaptığında işini bırakıyor, ara veriyor ya da doğum izninin üstüne ücretsiz izin alıyor. Dolayısıyla ücretini kaybediyor, belki işini kaybediyor, belki yükselme ihtimalini kaybediyor. Bunların hepsi, çalışmaya devam etse bile emekliliği açısından negatif sonuçlar doğuruyor. Çalışmaması ihtimali de oldukça yüksek bizim gibi toplumlarda.

Eğer işiniz size özel bakıcı tutmaya ya da pahalı kreşlere göndermeye imkân veriyorsa büyük ihtimalle çalışmaya devam edersiniz. Ama bunlar giderek daha az mümkün hale geldiğinde insanlar şu sorgulamayı yapıyor: “Acaba çalışmasan mı, çünkü aldığım maaş bakıcıya ya da kreşe vereceğimiz paradan daha düşük.”

Sonuçta kadın hem maddi olanaklardan yoksun kalıyor hem de iş hayatının sağladığı sosyal olanaklardan kopuyor, sosyal sermayesini kaybediyor, bağımlı hale geliyor.

BAKIM DÖNGÜSEL YENİDEN ÜRETİLİYOR

Bakım emeği bağlamında yaşlı kadınların üstlendiği roller nasıl şekilleniyor?

Bir ara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Büyükanneler Projesi” adıyla bir pilot çalışma önermişti. Bu projenin arka planında “kadın zaten torununa bakar” gibi bir varsayım var. Oysa bakım vermeyen kadınların da çok çeşitli nedenleri var, verenlerin de bazıları bu işe gönüllü değil.

Ayrıca emekli olmuş 60 yaşındaki kadınlara “Artık emeklisin, torun bak” denmesi de başka bir baskı biçimi. Sanki kadın emeklilikte kendi hayatına dair başka hiçbir şey yapamazmış gibi davranılıyor.

Bunun yanında bakım emeği döngüsel bir biçimde yeniden üretiliyor: Önce çocuğuna bakıyorsun, sonra torununa, sonra yaşlanınca anne babana. Türkiye’de 60 yaşında torun sahibi olmuşken aynı anda kendi yaşlı ebeveynlerine de bakan kadınlar var. Bu durum “sandviç kuşağı” olarak adlandırılıyor; hem aşağıya hem yukarıya koşuşturmak zorunda kalan kuşak. Buna bir de eşin bakım ihtiyacı eklendiğinde yük iyice artıyor. Kısacası, bakım emeği kadınlara “doğal görev” gibi yapıştırılıyor ve bu döngü, kadınların yaşamının her evresinde yeniden kuruluyor.

Hayat süresi arttıkça ağınız genişliyor, etrafınızda bakıma muhtaç insan sayısı artmaya başlıyor. Aslında burada yaşlanmanın kötü olması durumu söz konusu değil, bunlar bakım krizinden kaynaklanıyor.

FEMİNİSTLER DAHA ÇOK GÜNDEME ALMALI

Yaşlanmayı bireysel bir yük ya da aile içi bir sorumluluk olarak görmek yerine, hak temelli ve kapsayıcı bir çerçeveye taşımak için nereden başlamalıyız?

Dilimizden başlayabiliriz. Medyada, günlük konuşmalarda görebilirsiniz, “yaşlanmak” yerine “yaş almak” deniyor. “Ben yaşsızım” gibi tabirler de kullanılıyor ama bunlar çok sağlıksız ifadeler. Çünkü bu sefer yaşlanmanın etrafındaki negatif algıyı daha da yükseltiyorsun. “Yaşlı denilen şey kötü, yaşlanmak kötü” gibi bir yere gidiyor. Hayır, değil. Hepimiz yaşlanıyoruz.

Bir de bu noktaya kadar sadece kadının yüzünden bahsettik ama bir de yaşlanmanın LGBTİ+ yüzü var; orası aşırı derecede dezavantajlı.

Çekirdek aile dediğimiz ideal aile tiplemesi giderek azalıyor, diğer türler yükselişte. Mor ekonominin nasıl yaygınlaştırılacağı sadece Türkiye’de değil, küresel bir mesele. Ülkeler bunu tek başına çözemez. Neden? Çünkü göç var ve göçün özellikle kadın yüzü bakım işiyle çok ilişkili. Örneğin, Türkiye’de Türkmen ya da Özbek göçmen kadınlar buradaki yaşlıya bakarken, onların geride bıraktıkları çocuklara da kendi anneleri babaları bakıyor.

Topyekûn artık kapitalizmin bu şekilde ilerlemediğinin farkına varıp bakım krizinin nasıl çözüleceğine odaklanmak gerekiyor. Bu düzenin, bu ekonomik yapının sürdürülebilirliği için bakım krizinin çözülmesinin önceliklendirilmesi gerekiyor.

Şu anda feminist ya da kadın örgütleri yaşlanma ve yaşlılık üzerine kapsamlı bir proje yürütmüyor. Gündemine yaşlılığı getiren ilk LGBTİ+ örgütleri oldu. 17 Mayıs Derneği 40+ Lubunya projesinde, yaşlanmayı kırkında başlatıyor çünkü özellikle trans kadınlar için yaşlanmanın önündeki engeller çok yüksek. Feminist camianın bunu giderek daha hızlı bir şekilde gündemine alması gerek diye düşünüyorum.