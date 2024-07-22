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Yaşlı adam alt yapı çukuruna düştü

Ajans Haberleri
  • 22.07.2024 17:31
  • Giriş: 22.07.2024 17:31
  • Güncelleme: 22.07.2024 17:31
Kaynak: İHA
Yaşlı adam alt yapı çukuruna düştü

Adıyaman’da yolda yürüyen yaşlı adam kazılan alt yapı çukuruna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi’nde yolda yürüyen yaşlı bir adam burada açık bırakılan alt yapı çukurunu biran fark edemeyerek çukur içerisine düştü.

Yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, yaşlı adamı çukur içerisinden çıkarttı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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