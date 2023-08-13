Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karabük’te kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde’de meydana geldi. Cevdet Yeldan (65) isimli vatandaştan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Hareketsiz bir şekilde yatan Yeldan’ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yeldan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Soruşturma sürüyor.