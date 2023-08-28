Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Üçtutlar Mahallesi Okul 2. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U.’dan (72) uzun süredir haber alamayan yakınları durumu 112 acil servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede O.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrası yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.