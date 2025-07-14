Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ekrem Uysal evinde ölü olarak bulundu.



Olay, Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan Ekrem Uysal, uyanamayınca ailesi kontrol etti. Uysal’ı uyandırmaya çalışan ailesi nefes almadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 80 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesinin ardından adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yaşlı adamın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Uysal’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.