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Yaşlı adam otomobilinde ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 17:02
  • Giriş: 24.02.2025 17:02
  • Güncelleme: 24.02.2025 17:03
Kaynak: İHA
Yaşlı adam otomobilinde ölü bulundu

Edirne’de bir kişi aracında ölü bulundu.

Merkez Şükrüpaşa Mahallesi 158. Sokak’ta park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Nurettin Çetin olduğu tespit edildi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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