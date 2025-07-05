Yaşlı adam tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı 90 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Cami Mahallesi Hızırbey Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Necati D.’ye(90), 15 AS 448 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak tır ile kaldırım arasına düşen yaşlı adam, başından ve bacağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati D., önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne, ardından da Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.