Yaşlı evlerindeki asırlık ellerden sanat eserleri

Kültür Sanat Servisi

Muratpaşa Belediyesi'nin sanat fabrikasına dönüşen yaşlı evlerinde üretilen rengârenk sanat eserleri görücüye çıkarıldı.

Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açılan sergide yaşlı evlerinde sanat eğitimi alan yetişkinlerin yıl içerisinde çocuklar için çalıştıkları örgü bebekler, kıyafetler, çeşitli atık şişelerden dekoratif süs eşyaları, duvar panoları, ahşap boyama, eski eşyayı yenileme, üç boyutlu rölyef gibi birçok daldaki sanat çalışmaları göz kamaştırdı.

Yaşlı evlerindeki sosyal etkinliklere katılarak bütün gün eğlenen, eğitmenlerin gözetiminde sanat çalışmaları yaparak hoşça vakit geçiren 60 yaş üzeri yetişkinler yeteneklerini ortaya çıkarıyor.