Yaşlı kadın beslediği köpek sayesinde bulundu

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi’nde kaybolan 86 yaşındaki Hayriye Şen, kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.

İncirliova’nın Karabağlar Mahallesi’nde yaşayan Hayriye Şen, en son dün gece 02.30’da evden çıkarken görüldü. Yakınları bugün akşam saatlerinde yaşlı kadının kayıp olduğunu fark etti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Karabağ Mahallesi’ne jandarma komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Mahalle Muhtarı Özgür Yılmaz eşliğinde ekipler köyün çevresinde ve içerisinde arama çalışması başlattı. Camiden yapılan anons ile birlikte mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi. Yaşlı kadın, evinden yaklaşık 50 metre uzakta kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Ayağı kayıp düşen Şen, düştüğü yerden bir daha hareket edemedi. Sürekli ekmek ve mama verdiği komşusunun ’Aslan’ isimli köpeği, yaşlı kadının başında durup sürekli havladı. Çalışma yapan ekipler, duydukları havlama sesi üzerine o bölgeye baktıklarında yaşlı kadını buldu. JAK ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yapıp su verdi. Yaşlı kadının iyi olduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.