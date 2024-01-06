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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Düzce’de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Ajans Haberleri
  • 06.01.2024 22:00
  • Giriş: 06.01.2024 22:00
  • Güncelleme: 06.01.2024 22:00
Kaynak: İHA
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu


Olay, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sevcan Aydın’dan (69) uzun süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açmayan kadının sağlık durumundan endişelenen yakınları, kapıyı kırarak içeri girince yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark edip ambulansa haber verdi. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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