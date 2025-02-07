Yaşlı nüfustaki artış sürüyor

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; ülkede ikamet eden nüfus 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla, Türkiye'nin nüfus artışındaki hızın giderek düştüğü, orta ve yaşlı nüfusun sayısının her geçen gün arttığı anımsatılan raporda, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranının ise yüzde 7,1'den yüzde 10,6'ya yükseldiği görüldü.

Verilerde, Türkiye’de yetişkin nüfus içinde boşanmış kişilerin oranı yüzde 5’e yükseldi. Bu alanda başı çeken iller ise İzmir, Muğla ve Antalya oldu.