Yaşlı şahıs evinde ölü bulundu

Erzurum’da yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evinde yalnız yaşayan Kemal Önal’ı bir süredir görmeyen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri Önal’ı evde ölü buldu.

Önal’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada şahsın eşinden boşandığı ve yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilirken 7 çocuk babası Önal’ın vücudunda çeşitli iz ve morluklar bulunduğu belirtildi.