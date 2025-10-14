Yaşlılar İŞKUR’da toplandı

İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı eylül ayında 2 milyon 267 bin 80 kişi olarak kaydedilirken iş arayanların yüzde 48'ini erkekler yüzde 51,9'unu kadınlar oluşturdu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 22'sini 15-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu.

Yasal olarak emeklilik çağına gelen 60 ve üzeri yaş grubundaki yurttaşlar da ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arıyor. Kriz derinleştikçe daha fazla yaşlı, İŞKUR kapısında iş beklemek zorunda kalıyor. En yaygın iş arama kanalı olan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 27 bin 830’unu 60 ve üzeri yaştaki bireyler oluşturdu. Bu kişilerin 7 bin 705’inin ise 65 ve üzeri yaştaki bireylerden oluştuğu açıklandı.

Açlık sınırının dahi altında kalan emekli aylıkları ile geçinemeyen ileri yaştaki yurttaşlar, İŞKUR üzerinden yeniden iş hayatına dönmek zorunda kaldı. Ocak-Eylül döneminde yüzde 20'sini kadınların oluşturduğu 60 ve üzeri yaştaki 13 bin 465 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu yaş grubundaki 9 bin 777 kişi işe yerleştirildi.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkati çekici düzeye ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde 60 yaş üstü 7 bin 846 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yüzde 55,6’sı işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazandı.

FİİLİ EMEKLİLER AZALIYOR

Geçim şartlarının zorlaşması ile artık işgücü piyasasında daha çok emekli bulunuyor. TÜİK’in dönemlik işgücü araştırmasına göre emekli olduğu için işgücüne dahil olmayan kişilerin sayısı azalıyor. Son verilere göre emeklilik gerekçesiyle iş aramayanların sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 18 azalarak 3 milyon 562 bin kişiye düştü. 2024 yılının ikinci çeyreğinde 60 yaş ve üzeri yaştaki 3 milyon 335 bin olan emekli sayısı bu yılın aynı dönemde 2 milyon 783 bine geriledi.

Buna karşın SGK’nin aktif sigortalılar arasında göstermediği, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklilerin sayısı Temmuz itibarıyla 2 milyon 138 bin 798 kişiye ulaştı. 2024 yılsonuna göre SGDP’li emekli sayısı 34 bin 165 kişi arttı.