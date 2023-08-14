Yaşlılar ve hastalara ‘sıcak hava’ uyarısı

Kardiyoloji Uzm. Dr. Mutlu Çiçek, sıcak havalarda hastaların ve özellikle yaşlı hastaların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda önerilerde bulundu.

Sıcak havanın yan etkisiyle oluşabilecek kalp krizi, tansiyon, ritim bozukluğu gibi hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mutlu Çiçek, ‘yaşlılar ve hastalar için sıcak havalarda nelere dikkat etmeli, ne yapmalı, dışarı nasıl çıkmalı?’ sorularına cevap verdi.

Bol sıvı tüketilmeli

Sıcak havanın yaşlıların sağlığını tehdit ettiğini, yaşlılara serin ortamlar oluşturulmaz ve yeterli sıvı desteği sağlanamazsa ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabileceklerini ifade eden Uzm. Dr. Çiçek, "Yaşlı hastalar eğer yeteri kadar sıvı almazlar ise sıcaktan dolayı terleme, bol miktarda sıvı kaybından dolayı çarpıntı, nefes darlığı ve bilinç kaybına kadar gidebilmektedir" dedi.

Düzenli sağlık kontrolü

Çiçek ayrıca, "Yaşlı hastalar dışarı çıkmak istediklerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmalıdırlar. Terlemeye karşı çok hassas olduklarından yanlarında iki buçuk litreye kadar su bulundurmalı ve içmelidirler. Kalp yetmezliği ve tansiyon hastası olan hastaların bazı ilaçları idrar söktürücü özelliğiyle sıvı kaybını arttırabilmektedir. Yazın çok sıcak olduğu dönemlerde bu hastalar doktorlarına başvurmalı ve ilaç düzenlemesi yaptırmalıdır" diye konuştu.