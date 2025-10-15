Yaşlılara bakım lüks görülüyor

Nüfusunun 9 milyonu 65 yaş ve üzeri olan ülkemizde yaşlıların barınma ihtiyacına erişimi giderek zorlaşıyor. Bakıma muhtaç binlerce yaşlı yurttaş, huzurevlerine yerleşebilmek için yıllarca sıra beklerken yüzlercesi ise yer bulamadığı için hastanelerin palyatif servislerinde tutulmak zorunda kalıyor. Bir yandan da yaşlı bakım evleri binalarının koşulları tartışılıyor. Binaları yıkılan bazı huzurevlerinin eski okullara yerleştirilmesi, bazı huzurevlerinin atıl şekilde bekletilmesi ve bu alana yatırım yapılmaması tepkileri büyütüyor.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur “Sosyal hizmet lüks değil, yaşam hakkıdır. Bu hakkı yok sayan her iktidar, halkına sırtını dönmüştür” dedi.

İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR

TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5 olacağı tahmin ediliyor ancak yaşlılar için herhangi bir sosyal devlet politikası bulunmuyor. Ülkedeki yaşlı yoksulluğu artarken, barınma, sağlık gibi hizmetlere erişim de giderek zorlaşıyor. Emekli maaşıyla geçinemeyen yaşlılar yakınlarından ve çocuklarından yardım almıyorsa kira ödeyemediği için huzurevlerinde kalmak istiyor ama oralarda da yer bulamıyor.

Dr. Derya Uğur, BirGün’e yaptığı açıklamada ülkede bakıma muhtaç binlerce yaşlı yurttaşın huzurevlerine yerleştirilebilmek için yıllarca sıra beklediğini söyledi. Uğur “Bu tablo, sosyal devletin değil; insan hayatını hiçe sayan bir yönetimin ürünüdür" diye konuştu. “Yaşlılarımıza reva görülen bu insanlık dışı koşullar karşısında, Bakanlık tek bir somut adım atmamış, ne yeni kurumlar açılmış ne de kapasite artırımı yapılmıştır” diyen Dr. Uğur, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İzmir’de yaşananlar, sosyal hizmetlerdeki çöküşün en çarpıcı örneklerinden biridir. Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi, Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ayşe Sevinç Solmaz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin yıkılmasının ardından, bu kurumlardan hizmet alan yurttaşlarımız eski bir okul binasına yerleştirilmiştir. Ancak bu binanın koşulları, ne yaşlı bakımı ne de çocuk bakımı için uygun değildir. Dar koridorlar, yetersiz altyapı, hijyen eksiklikleri ve uygunsuz yaşam alanları, yaşlılarımızı ve engelli çocuklarımızı adeta kaderine terk etmiştir.

Bir yandan mevcut bakım evleri ihtiyacı karşılayamazken, diğer yandan Karşıyaka’da bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi’nin yıllardır atıl durumda bekletilmesi, bakım ve onarımının yapılmaması kabul edilemez bir ihmaldir. Boş duran binalar, kapısında bekleyen yaşlılarımız varken tasarruf bahanesiyle çürümeye terk edilemez.

Tüm bu sorunlar yaşanırken, medyaya yansıyan bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 32 milyon 600 bin liralık lüks Mercedes marka bir araç satın almış, lüks ve şatafat içerisinde yaşamaktadır. Yaşlılarımız ve engelli çocuklarımız uygun bir bakım merkezi bulamazken, Bakanlığın halkın parasını kişisel konfor için savurması, sosyal hizmet anlayışına ağır bir darbedir. Söz konusu halkın yaşamı olduğunda ‘tasarruf tedbirleri’ bahanesini öne süren siyasi iktidar, konu makam odaları, şatafat ve gösteriş olduğunda kesenin ağzını sonuna kadar açmaktadır!”

ÇİFTE STANDART

Çifte standartın olduğunu belirten Dr. Uğur, yaşlıların sahipsiz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Uğur “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na emanet edilen engelli çocuklarımızın bu sorumsuzlukların kurbanı olmasına, korumasız bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Sendika olarak sosyal hizmetlerde yaşanan her türlü ihmalin, keyfiyetin ve çürümenin takipçisi olacağız. Sosyal devlet, lüks araçlarla değil; yaşlısına, engellisine, çocuğuna sahip çıkarak inşa edilir” diye konuştu.

∗∗∗

ÜLKEDEKİ HUZUREVLERİNİN SAYISI

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait: 168

• Özel sektöre ait: 267 huzurevi bulunuyor

• 2023’te huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı:19.670

∗∗∗

ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

• Huzurevleri ve bakım kurumlarının kapasitesi derhal artırılmalıdır.

• Hastanelerde rehin kalan yaşlı ve engellilerin tahliyesi için acil önlemler alınmalıdır.

• Atıl durumdaki kurumlar onarılmalı, işlevsel hale getirilmelidir.

• Sağlık ve sosyal hizmetler arasındaki koordinasyon eksiklikleri giderilmelidir.

• Personel eksiklikleri kapatılmalı; nitelikli, sürekli ve insanca bakım hizmeti sağlanmalıdır.

• İnsan onuruna yaraşır kamucu bir sağlık ve bakım politikası derhal hayata geçirilmelidir!