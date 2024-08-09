Yaşlılara ve kronik hastalara öneri: "Günde en az 2,5 litre su tüketin"

Uzmanlar, yüksek sıcaklığa karşı yaşlı ve kronik hastalara su tüketimi konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle vücuttaki sıvı kaybının kronik hasta ve yaşlı bireylerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunularak, günde en az 2,5 litre su tüketilmesi önerildi.

Açıklamada, Türkiye'nin sıcak bir yaz geçirmesi ve nem oranının artması sonucu yurttaşların sağlığının olumsuz etkilenebildiği, bundan en çok etkilenen grupların 65 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı bulunanlar olduğu vurgulandı.

Yaşlı ve kronik hastaların güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, ayrıca bu saatlerde denize girmemeleri tavsiye edilen açıklamada, "Dışarıda bulunulduğunda açık renkli hafif ve geniş kıyafetler tercih edilmeli, hava delikleri olan kalın kenarlı şapkalar giyilmeli, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için ise güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, ağır fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır" denildi.

SÜT, AYRAN VE MEYVE SUYU TÜKETİLSİN

Sıcak havaların insan cildinde farkına varılamayan sıvı kayıplarına yol açtığına dikkati çekilen açıklamada, bu durumun yaşlılarda ölümcül sonuçlara sebebiyet verebileceği belirtildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Doktorunuz tarafından sıvı kısıtlaması yapılması belirtilmedikçe ve susama hissi olmasa bile günde en az 2,5 litre yani 12-14 su bardağı sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Sıvı tüketilmesinde su içmek esas olmakla birlikte su dışı sıvı alımında çay, kahve ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu tercih edilmelidir. Alkol, kafein ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan fazla sıvı atımına yol açabileceği için uzak durulmalıdır. Ayrıca mide rahatsızlıklarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir."

YÜKSEK ATEŞ, BULANTI, KUSMA OLABİLİR

Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında sıcak çarpmasının geldiği vurgulanan açıklamada, önemli ve tehlikeli sorunlara yol açabilen bu durumun 41 dereceye kadar çıkabilen yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, nabız hızında yükselme gibi bulgularla kendini gösterebileceği kaydedildi.

Bu bulgulardan bir veya birkaçı varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önerilen açıklamada "Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve açık tenliler daha fazla etkilendiği için sıcak çarpmasında komaya kadar gidebilen nörolojik bozukluklar da görülebilmektedir. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az 2 kez sıcak çarpması açısından yakın gözlem altında olmalıdır" denildi.