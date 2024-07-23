Yaşlıların cebine göz diktiler

Seçimde MHP’den CHP’ye geçtiği için Etimesgut Belediyesi’nden alınan ve Devlet Bahçeli’nin kurduğu vakfa verilen huzurevinde fahiş zam yapıldı. Yaşlılardan alınan 12 bin 500 TL’lik ücret yüzde 140 artışla 30 bin TL’ye çıkarıldı.

MHP, Başkent’teki Etimesgut Belediyesi’ni 25 yıl sonra kaybetti. 31 Mart yerel seçimleri CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu Belediye Başkanı seçildi ancak kısa süre sonra MHP’liler belediyenin işlettiği huzurevi için harekete geçti. Belediyenin elinden alınan huzurevinin ücretine yüzde 140’a varan fahiş zam yapıldığı ortaya çıktı.

2011 yılında MHP’ye yakınlığıyla bilinen Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Etimesgut’ta bir huzurevi inşa etmeye karar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından “İlbilge Hatun” adı verilen huzurevinin temeli atıldı.

BELEDİYE İŞLETİYORDU

2014 yılının şubat ayında da yine Bahçeli tarafından huzurevinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından, binayı inşa eden dernek, huzurevinin işletmesini o dönem Etimesgut Belediyesi’ne bıraktı. Belediye ile dernek arasında 13 Haziran 2015’te bir protokol imzalandı. Bu protokol ile huzurevinin işletme gideri, personel, güvenlik, gıda, iaşe, elektrik, su, yakıt ve diğer harcamaları ile aboneliklerin belediye tarafından yapılacağı belirtildi.

BAHÇELİ’NİN VAKFINA VERİLDİ

Ancak 30 Haziran 2024 yeni belediye yönetimine protokolün süresinin uzatılmayacağı bildirildi. Ardından huzurevinin işletmesi 1 Haziran 2024’te Devlet Bahçeli tarafından kurulan İl Bilge Hatun Vakfı’na verildi.

YÜZDE 140’A VARAN ZAM

Temmuz ayında başında da yeni huzurevi yönetimi yaşlıların ailelerini aramaya başladı. “Huzurevi ücretine zam yapıldı. Kurumumuz konaklayan yakınınız için zamlı ödeme yapmanız gerekiyor” denildi. BirGün’ün ulaştığı huzurevi yönetimi de zam yapıldığı doğrulayarak, “Huzurevi İl Bilge Hatun Vakfı’na devredildikten sonra tek kişilik oda fiyatımız 12 bin 500 TL’den 30 bin TL’ye, iki kişilik odalarımız için aldığımız ücret ise 9 bin 500 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Böylede tek kişilik odada kalan bir yaşlının aylık ücretine yüzde 140, iki kişilik odada konaklayanların ücretine ise yüzde 110 zam yapılmış oldu. Yakınları huzurevinde kalan yurttaşlar ise “Koskoca MHP’ni parası mı yok? Zaten ekonomik kriz var ve ekonomik durumumuz iyi olmadığı için yakınlarımız belediyenin huzurevinde kalıyordu. Belediye yönetirken ücretler normal denebilecek bir düzeydi ancak şimdi fahiş zam yaptılar. Seçim yenilgisinin hıncını yakınlarımızdan, yaşlılardan mı çıkıyorlar?” dedi.