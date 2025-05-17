Yasmin Levy'nin Türkiye'de vereceği konserler iptal edildi

İsrail doğumlu şarkıcı Yasmin Levy'nin geçen hafta Ankara ve bu hafta İstanbul'da vermesi planlanan konserler iptal edildi.

Manisa kökenli Sefarad bir ailenin çocuğu olan Yasmin Levy'nin konserine yönelik bazı çevreler sosyal medyada boykot çağrısı yapmıştı.

Konser iptallerine gerekçe olarak 'güvenlik endişeleri' gösterildi.

"İPTAL KARARI SANATÇIYA AİT DEĞİL"

Konserleri organize eden Kınay Entertainment, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yasmin Levy’nin İstanbul ve Ankara’da vereceği konserlerin, üçüncü taraflardan kaynaklanan ve performansları engelleyen beklenmedik gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini üzülerek bildiriyoruz. Sanatçı ve ekibi, Türkiye’ye büyük bir heyecanla geldi ve dinleyicileriyle buluşmayı arzuladı. Ancak gelişen olaylar neticesinde konserlerin gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Bu iptal, sanatçının kendi kararı değil, kontrolümüz dışında yaşanan olumsuzlukların sonucudur.”

Açıklamada, iptal edilen konserlerin bilet ücretlerinin resmi satış kanalları üzerinden iade edileceği bilgisi de verildi.

Levy’nin Ankara’daki konseri geçen perşembe MEB Şura Salonu’nda, İstanbul’daki konseriyse bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacaktı.

Geçen hafta konserlerin durumu belirsizken yaptığı açıklamada Levy, konserlerini iptal etmeyeceğini ve Türkiye’ye sadece “sanatı ve kalbiyle” geldiğini ifade etmişti.

İptal kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levy, kendi kararı olmayan bir sebepten dolayı konserin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.