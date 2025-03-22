Yassıada’ya günde sadece 20 kişi gitti

Milyarlarca lira harcanarak betona boğulan, ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada 2024’te de yine ıssız adaya dönüştü. BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “2024 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı (Yassıada) kaç kişi ziyaret etti?” diye sordu. Verilen yanıtta ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Mayıs 2020’de ziyarete açılan adayı, “2024 yılında toplam 7 bin 555 kişinin ziyaret ettiği” açıklandı.

5,3 MİLYAR TL HARCANDI

Bu açıklamaya göre, adayı günde ortalama sadece 20 kişi ziyaret etti. Yanıtta dikkati çeken bir başka detay ise adaya gezi düzenleyen kamu kurumlarıyla vakıf ve derneklere ait veriler oldu. 2024’te adaya gezi düzenleyen kurumlar şu şekilde:

• Yalova Ticaret Odası

• Mimari Rota Acentası (Üç sefer)

• Nun Okulları

• Milli Eğitim Bakanlığı

• Gençlik ve Spor Bakanlığı

• Kızılay (İki sefer)

• Bursa Kültürel Tanıtım Derneği

• Aysit Vakfı (İki sefer)

• İHH

• Haseki Kadın Vakfı

• Netfa Kurumsal A.Ş.

• 2 Numaralı Baro

Yassıada’yı katledecek projenin temeli, 14 Mayıs 2015’te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çok sayıda AKP’linin katılımıyla atıldı. Temel atma töreninde konuşan Davutoğlu, “Burada bir tek ağaç eksilirse yerine ağaç dikilecek. Yeşil alan kesinlikle bugünkünden fazla olacak” dedi.

Ardından adanın ismi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirildi. Davutoğlu, adaya ilk kazma vurulurken tarihi ve doğal dokuya hiçbir zarar verilmeyeceğini iddia etse de 27 Mayıs 2020’de açılışı yapılan adanın betona gömüldüğü ortaya çıktı. Adanın eski halinden eser kalmadı. 27 Mayıs’ın yıl dönümünde adanın açılışını, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Ada açıldıktan sonra sadece kısa bir süre rağbet gördü. Daha sonra 140 milyon 476 bin 765 dolar, güncel kurla yaklaşık 5,3 milyar TL harcanan ada adeta ıssız adaya dönüştü.

ALBAYRAK ADASI OLDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketi, ‘yap-işlet-devret’ modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iade etmişti. Adadaki İslami otelin battığı ortaya çıkarken 14 Şubat 2023’te, 324 yatak kapasiteli otelin yıllığı, 4.2 milyon lira bedel ile 20 yıllığına Albayrak Holding’e kiralandığı ortaya çıkmıştı. Adada ulaşım, müzeler ve kafe de tamamen Albayrak ailesinin kontrolünde bulunuyor.