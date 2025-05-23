Yat fabrikasındaki yangın paniği

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Sirena Marine yat fabrikasında, kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Orhangazi’de Sirena Marine yat fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına fabrika yangın söndürme ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Depodaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada işçiler büyük panik yaşadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.