Yat iskelesi istilası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yat istilası her geçen gün büyüyor. Maredian Turizm Denizcilik Yatırımları Şirketi, Aksazlar Koyu’nda “Yat ve Tekne Bağlama İskelesi” projesi için yeniden harekete geçti. İlk olarak 2023 yılında başvurusu yapılan proje için şirket, tekrar başvuruda bulundu. 280 yat kapasiteli iskele için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci yeniden başlatıldı.

Proje, kara, iskele ve deniz alanlarını kapsayan toplam 124 bin 487 metrekarelik bir bölgede uygulanacak. Yatırım maliyetinin ise 175 milyon TL olacak. Proje alanı, "özel çevre koruma bölgesi" ve "önemli doğa alanı" olarak tanımlanan bir bölge içerisinde bulunuyor. Uzmanlara göre proje, bölgenin ekolojik dengesi için büyük bir tehdit oluşturuyor.

MUÇEV’DEN KİRALANDI

Koydaki alan MUÇEV Turizm Şirketi tarafından kiralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2023 yılında projeyi hayata geçirmek için gerekli imar planlarını hazırladı. 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, geçen yıl Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Ancak plana, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve yaşam savunucuları itiraz etti. İtiraz dilekçelerinde şu ifadeler yer aldı: “Fethiye Körfezi yıllardır dolarak sığlaşmakta ve alg patlamalarıyla ekolojik dengeyi kaybetme noktasına gelmiştir. Körfezin mevcut durumu dikkate alındığında yapılacak dolgu ve inşaat çalışmaları, körfezin ekolojik ve biyolojik durumunu daha da olumsuz etkileyecektir.”

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, projenin doğa üzerindeki olası etkilerini Meclis gündemine taşıdı. Özcan, bölgedeki çevresel hassasiyetlere dikkat çekerek Bakanlığın kararını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan, yaşam savunucuları projeye karşı direnişlerini sürdüreceklerini duyurdu.

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BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Projeye yönelik eleştiriler arasında bölgenin sığlaşan yapısı ve mevcut kirlenme sorunları da bulunuyor. Bölge halkı ve yaşam savunucuları kıyıların MUÇEV gibi şirketlere kiralanmasını ve kamuya ait alanların özelleştirilmesini eleştirerek tepki gösteriyor.