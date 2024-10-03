Yat limanına bilirkişi itirazı

Yargıya taşınan Datça Yat Limanı projesi için verilen ‘Çevre Etki Değerlendirme ÇED olumlu’ kararı uygunsuz bulundu.

Muğla Büyükşehir, Datça Belediyesi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Datçalılar tarafından projeye karşı açılan dava kapsamında Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, yat limanı projesi için verilen ÇED olumlu kararının uygun olmadığı ifade edildi.

Raporda biyoloji alanı açısından yapılan değerlendirmede, “Proje gerçekleştirilmesi halinde deniz trafiği ve yoğunluğu ile oldukça fazla sayıdaki yatın yaz aylarında hareketlenmesi sonucunda yat proje alanı ve hemen açığındaki deniz ve kıyı ortamdaki mevcut faunanın zarar görmesi muhtemeldir. Davada konusu bölgede doğal ekosistemin kısmen tahrip olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Çevre ekolojisini olumsuz etkileyeceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu nedenle ÇED olumlu kararının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

EKOSİSTEMİ YOK EDER

Hidrobiyoloji açısından da bentik bölgede yaşayan canlıların olumsuz etkilenebileceği için ÇED olumlu kararının uygun olmadığı raporda belirtildi. Ayrıca deniz çayırlarının bölgede yaygın olduğu ve deniz kaplumbağaları ile foklar için beslenme ve gezinti alanı olduğu vurgulandı. Çevre mühendisliği açısından incelenen proje için, “ÇED raporu emisyon ve risklerin yönetimi için yeterli bilgi ve teknik bilgi içermemektedir. Hazırlanan ÇED raporu, projenin çevresel etkilerini ve etki alanı içinde oluşacak değişimi ortaya koyacak ve koruyacak yeterlilikte olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Arkeoloji bilimi açısından yapılan incelemede ise projeye komşu olan alan içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanının mevcut olduğu vurgulandı. Raporda, “Gerekli bilimsel amaçlı bütüncül değerlendirmenin yapılabilmesi için tescil edilen sit alanlarında yüzey araştırması jeofizik araştırması ve bu doğrultuda bilimsel veri amaçlı kazıların yapılması gerekmektedir” denildi. Sonuç olarak Datça Yat Limanı Projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının uygun olmadığı kanaatine varıldığı açıklandı.

DATÇA BOZULACAK

MUÇEP Datça Meclisi’nden Aydın Bodur, “Adalet süreci adaletsiz işliyor. Bilirkişi raporunun yayınlamasının yasal süresi 3 ayken burada bir ay gecikmeli olarak açıklandı. Bu yat limanı Datça’ya çok büyük zarar verecek. Burası özel çevre koruma bölgesi. Liman yapıldığında Datça tamamen bozulacak. Proje alanı en yakın zeytinliğe 3 kilometreden daha yakın. Mevzuat çok açık. Bizim bütün gerekçelerimiz bilirkişiler tarafından tek tek söylenmiş. Buranın birinci derece deprem bölgesi olduğunu jeoloji bilimi görüşünde söylenmemiş. Rapora baktığımızda bilirkişi görüşlerinde de bazı tereddütler olduğunu görebiliyoruz” dedi.