Yat limanına karşı mücadele kazandı

Muğla’nın Datça ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanının yanına yapılması planlanan Datça Yat Limanı projesinin iptali için uzun yıllardır mücadele eden yaşam savunucuları mahkemeyi kazandı.

Projeye karşı açılan dava kapsamında Muğla 4. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Datça Marina A. Ş’nin itirazlarına rağmen bilirkişi raporunun ardından önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sonrasında da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı iptal edildi.

Bilirkişi raporlarını dikkate alan mahkeme, ÇED raporunun eksiklikler içerdiği ve projenin çevresel etkilerinin tam olarak değerlendirilmediği sonucuna vardı. Bu gerekçelerle ÇED Olumlu kararının hukuka uygun olmadığına hükmederek iptal kararı verdi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “ÇED olumlu kararının hukuka uygun olmadığına, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğine, trafik, denizcilik, biyoloji ve ekoloji açısından ciddi eksiklikler olduğuna karar vererek ÇED olumlu kararı iptal edildi” denildi. Mahkemenin verdiği karar, Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere alındı. Bu kapsamda, davalı idare ve müdahil kurumlar, kararı temyize götürebilecek.

EKOSİSTEMİ YOK EDER

Dava kapsamında yapılan inceleme sonrası açıklanan bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmede, “Proje gerçekleştirilmesi halinde deniz trafiği ve yoğunluğu ile oldukça fazla sayıdaki yatın yaz aylarında hareketlenmesi sonucunda yat proje alanı ve hemen açığındaki deniz ve kıyı ortamdaki mevcut faunanın zarar görmesi muhtemeldir. Davada konusu bölgede doğal ekosistemin kısmen tahrip olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Çevre ekolojisini olumsuz etkileyeceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu nedenle ÇED olumlu kararının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.

Hidrobiyoloji açısından da bentik bölgede yaşayan canlıların olumsuz etkilenebileceği için ÇED olumlu kararının uygun olmadığı raporda belirtildi. Ayrıca deniz çayırlarının bölgede yaygın olduğu ve deniz kaplumbağaları ile foklar için beslenme ve gezinti alanı olduğu vurgulandı. Çevre mühendisliği açısından incelenen proje için, “ÇED raporu emisyon ve risklerin yönetimi için yeterli bilgi ve teknik bilgi içermemektedir. Hazırlanan ÇED raporu, projenin çevresel etkilerini ve etki alanı içinde oluşacak değişimi ortaya koyacak ve koruyacak yeterlilikte olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.