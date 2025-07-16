Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yatağan'daki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi Dipsiz mevkiinde başlayan orman yangını orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Güncel
  • 16.07.2025 18:27
  • Giriş: 16.07.2025 18:27
  • Güncelleme: 16.07.2025 18:30
Kaynak: İHA
Yatağan'daki yangın kontrol altına alındı

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen Muğla'nın Yatağan Dipsiz mevkiinde yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Kısa sürede önü kesilen alevler sonrası yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Çanakkale Ayvacık’taki orman yangını kontrol altına alındı: Köylüler evlerine döndü
BirGün'e Abone Ol