"Yatağan Termik Santrali kapatılsın"

Muğla’da Yatağan Termik Santrali’nin ruhsatsız olarak çalışmaya devam ettiğini belirten yaşam savunucuları, santralin kapatılmasını istedi.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Yatağan Termik Santrali’nin ruhsatsız olduğunu açıklayan Muğla Yeşil Yaşam Derneği, Muğla İdare Mahkemesi önünde açıklama yaparak termik santralin kapatılmasını talep etti.

Muğla Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, Yatağan Termik Santralinin 1983'ten beri Muğla'nın suyunu, toprağını, havasını kirlettiğini, insanının canına kastettiğini söyledi.

Erol, “Sermaye, kapitalizm hukuk devletinde mahkeme kararını dinlemiyorsa zorbalığa soyunmuş demektir. İdare vatandaşın dilekçelerine bilgi edinme kanununa rağmen cevap vermiyorsa sermayenin emrine girmiş demektir. Oysa bizler teba değiliz. Yatağan’da hukuk tanımayan, Yatağan halkını 40 yıldır zehirleyen modası geçmiş kömür sobası Yatağan termik santrali ruhsatsız bir şekilde çalışmaktadır. Muğla Valiliği Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'a Yatağan termik santralinin birinci sınıf ruhsatı ile ilgili verdiğimiz dileklerimize cevap bile vermemiştir” dedi.

Termik santralin kaçak olarak çalıştığını ve başvurulara rağmen Muğla Valiliği tarafından kapatılmadığını ifade eden Erol, "YİKOB'un görevi maaşını aldığı halkın Anayasal çıkarlarını hukuken korumak mı? Yoksa zorba eşkıya sermayenin çıkarlarını hukuksuzca savunmak mı? Ruhsatsız köftecinin çalıştırılmadığı bir ülkede kanser fabrikası, su canavarı Yatağan Termik Santrali ruhsatsız çalıştırılamaz. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaması üzerine yeniden başvuru yaptık. Muğla halkının suyunu, toprağını ve havasını korumak için mücadelemiz sürecek” diye konuştu.