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Yatağan’da 235 bin adet dolu Makaron ele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 19.12.2024 23:27
  • Giriş: 19.12.2024 23:27
  • Güncelleme: 19.12.2024 23:27
Kaynak: İHA
Yatağan’da 235 bin adet dolu Makaron ele geçirildi


Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet 9.19 mm fişek, 563 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 235 bin 040 adet doldurulmuş makaron, 68 bin adet bandrolsüz sigara filtresi, 440 kilogram açık kıyılmış tütün, 205 adet kesilmiş bandrol, 122 adet elektronik sigara, 23 kilo 400 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 6 adet sigara sarma makinası ele geçirildiği bildirildi.
Şüpheliler, tamamlanan işlemlerin ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 3 şüpheli Yatağan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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