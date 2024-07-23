Yatay seyir sürüyor: Altının gramı ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününe 2 bin 557 lirayla başlayan altının gram fiyatında yatay seyir yaşanıyor. Gram altın, saat 10.35 sıralarında önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 536 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

Ekonomi 23.07.2024 11:00 Giriş: 23.07.2024 11:00

Güncelleme: 23.07.2024 11:00 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos