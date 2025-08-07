Yatı parçalanmış halde bulunmuştu: İş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan kaptan serbest

Balıkesir Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ile bugün de devam etti.

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etmişti.

GÖZALTINA ALINAN KAPTAN ADLİ KONTROLLE SERBEST

İddiaların ardından olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler olay günü kaza anından önce o rotada geçiş yapar kuru yük gemilerini ve yakıt tankerlerini tek tek tespit etti.

Kaza anı o bölgeden geçişi görülen ve borda numarası tespit edilen kuru yük gemisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gemi kaptanı olduğu öğrenilen C.T.'yi gemide gözaltına alarak karaya getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadesi alınan C.T. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" şüphesiyle Yalova Adliyesine sevkedildi. Şahsın kazaya karışıp karışmadığının araştırıldığı, resmi açıklamanın Yalova Valiliği tarafından yapılacağı öğrenildi.

Kaptan C.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan 3 gündür denizde arama faaliyetleri devam eden parçalanan yatın sahibi Halit Yukay'ın yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için Atinaya'ya gittiği daha öncede kendine ait yat ile birkaç kez aynı bölgeye gittiği iddia edildi.