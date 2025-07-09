Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı yüzde 17,5'e çıkarıldı

Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı yüzde 17,5'e çıkarıldı

Yatırım fonlarında yüzde 15 olan tevkifat oranı yüzde 17,5'e yükseltildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TEVKİFAT ORANLARINA YENİ DÜZENLEME

Kararla, yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirler ile bazı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları düzenlendi.

Buna göre, yatırım fonlarında yüzde 15 olan tevkifat oranı yüzde 17,5'e yükseltildi. Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için tevkifat uygulanmamasına devam edilecek.

MEVDUAT HESAPLARINDA DA ORANLAR ARTTI

Ayrıca, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 17,5'e, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 15'e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı.

YENİ ORANLAR HANGİ HESAPLARI KAPSIYOR?

Düzenleme, yayım tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat ve katılma hesaplarına (kur korumalı hesaplar dahil) ödenecek faiz ve kar payları için geçerli olacak.

Karardan önce açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan elde edilen gelirler için hesap açılış/vade yenileme tarihi itibarıyla yürürlükteki oranlar geçerli olacak.

YATIRIM FONLARINA TEVKİFAT UYGULANMASI NE DEMEK?

Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı, yatırımcının fondan elde ettiği kazanç üzerinden devletin doğrudan yaptığı vergi kesintisini ifade eder. Bu oran, yatırımcının elde ettiği net geliri belirlerken önemli bir rol oynar; çünkü yüksek bir tevkifat oranı, yatırımcının eline geçen kazancı azaltır. Örneğin, yatırım fonundan 1.000 TL kazanç elde eden bir yatırımcıdan yüzde 17,5’lik tevkifat oranı uygulanması halinde 175 TL vergi kesilir ve yatırımcıya 825 TL net gelir kalır. Bu sistem, yatırım gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla kaynakta otomatik olarak uygulanır ve ayrıca beyanname verilmesini gerektirmez.