Yatırımcı arayacak: Mehmet Şimşek Londra yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu kapsamda yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak Şimşek, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu anlatacak.

Şimşek, BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye Konferansı'na da katılacak.

Konferansta, Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek Şimşek, daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek'in Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.