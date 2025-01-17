Yatırımlardan imam hatip çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullaşma politikasını velilerin ve öğrencilerin taleplerini yok sayarak şekillendirdiği bir kez daha gözler önüne serildi. MEB’in okul inşaatlarına yönelik yatırım programında dini eğitimin ağırlığı dikkati çekti.

Programa göre, imam hatip lisesi ve uygulama atölyesi inşaatları için 2025 yılında 3 milyar 469 milyon 429 bin TL’lik harcama öngörüldü. Bakanlık, fen lisesi inşaatları için ise 2025 yılında yalnızca 1 milyar 397 milyon 264 bin TL’lik kaynak ayırdı.

İMAM HATİPLER LİSTE BAŞI

Programda, okul inşaatlarına yönelik 2024 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen kümülatif harcamalara da yer verildi. Harcamalar, MEB’in okullaşma politikasının velilere ve öğrencilere rağmen hazırlandığını ortaya koydu. Buna göre, imam hatip liseleri için yapılan harcama, öğrencilerin ve velilerin daha çok tercih ettiği fen liseleri için yapılan harcamayı altıya katladı.

YOK SAYILAN FEN LİSELERİ

MEB’in fen ve imam hatip liseleri için 2013-2024 döneminde harcadığı toplam para, şöyle kaydedildi:

• İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları: 658 milyon 36 bin 192 TL

• Fen Lisesi İnşaatları: 180 milyon 818 bin 676 TL

Bakanlık, 2016-2027 dönemine yönelik okul inşaatları proje tutarlarını da paylaştı. İktidarın eğitim alanındaki tercihlerine ayna tutan verilere göre, imam hatip liselerinin proje tutarı 9 milyar 366 milyon 87 bin TL, fen liselerinin proje tutarı ise 3 milyar 375 milyon 409 bin TL oldu.

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DİNİ VAKIFLARIN ETKİNLİĞİ ARTTI

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) 2024-2025 yılı birinci yarıyıl raporuna göre örgün eğitim dışında kalan çocuk sayısı son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar, mesleki eğitim merkezi (MESEM) öğrencileri ve açık öğretime kayıtlı 18 yaş altı öğrencileriyle birlikte örgün eğitimin dışında bırakılan çocuk sayısının 1 milyon 578 bin 941 olduğuna dikkat çekti. İlkokul öğrencisinin okula başlama maliyetinin 5 bin TL’yi bulduğunu belirten Irmak, birçok ailenin hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarının en temel okul ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini söyledi. Eğitim dışındaki çocuk sayısının yüzde 38.4 arttığını kaydeden Irmak, “İSİG Meclisinin raporuna göre 2023 eylül -2024 ağustos döneminde en az 66 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiştir” bilgisini verdi. Okullarda çeşitli dini vakıf ve derneklerin etkinliklerinin artırıldığına işaret eden Irmak, MESEM kapsamında olan 12 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini de hatırlattı.

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ANADOLU LİSELERİ ERİYOR

MEB’in sınavla öğrenci alan liselere yönelik kararı da “Akademik eğitime tırpan” olarak nitelendiriliyor. 66 okulun proje okul olmaktan çıkarıldığı 2025’de 13 kentte sınavla girilebilecek Anadolu Lisesi bulunmuyor. Eğitimciler, bunu “Yeni rejime uygun okul ve öğrenci profili yaratma projesi” olarak yorumluyor.