Yattan atılan havai fişek orman yangınına neden oldu: 13 gözaltı

Yunanistan’ın İdra Adası’nda dün başlayan orman yangınına ada yakınlarındaki yattan atılan havai fişeklerin yol açtığı ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.



Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Mora Yarımadası’ndaki orman yangınının yanı sıra ülkenin turistik adalarından İdra Adası’nda da orman yangını çıktı.

Dün başlayan ve kontrol altına alındığı açıklanan yangının nedeni ise tepkilere yol açtı. Yetkililer, yapılan soruşturma çerçevesinde ada yakınlarındaki bir yattan atılan havai fişeklerin çam ormanına düşmesiyle yangının başladığını aktardı.

Hydra Belediye Başkanı Giorgos Koukoudakis yaptığı açıklamada, “Bazı insanların sorumsuzca çam ormanına havai fişek atması bizi öfkelendiriyor” dedi.

Yunan yetkililer, yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.