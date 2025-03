Yavaş: “Bizden ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ’da iftar programına katıldı.

Elmadağ Kültür ve Sanat Merkezi’nde Elmadağlı vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş'a CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu eşlik etti.

Yaptığı bazı açıklamaların ardından "İmamoğlu'na laf mı soktu" şeklinde değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Yavaş, "Yapmayın Allah aşkına. Bizler öyle siyasetçiler değiliz, bizim birbirimize laf sokmaya ihtiyacımız yok. Gerçekten bir telefonun ucu ya da yan yana geldiğimiz zaman iyisini kötüsünü her şeyiyle birbirimize görüşecek kadar medeniyiz" dedi.

Yavaş, "Eğer Ekrem Başkan'ın başına yine siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Yavaş, iftardan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tabii ki televizyonlarda siyasi tartışmaları da görüyorsunuz. Ben ülkemizin gündeminin ekonomi olduğunu iddia ediyorum ancak bir önceki seçimde olduğu gibi televizyonlarda ‘Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ varsa yoksa bu. Başka konu yok. Hâlbuki emeklilerin durumu var, işçilerin durumu var, toplumda ekonomik olarak, gıda enflasyonu dünya birincisi olmuş, yani insanlar gıdaya ulaşamıyor, bir sürü sıkıntı var. Bunları tartışmak yerine bizleri tartışıyorlar. Biz de her seferinde diyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’le ki biraz önce kendisiyle görüştüm sizlere çok selam ve sevgileri var. Onu da iletmiş oluyorum. Ekrem Bey'le üçümüz yan yana her zaman geliyoruz, sürekli olarak da görüşüyoruz. Biz ısrarlı bir şekilde aramızda bir şey yok dememize rağmen her konuştuğumuzdan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Geçen gün Beypazarı’na kendi ilçemde, oraya da uzun süredir gitmemiştim. Gittiğimde, mevcut durumdan bahsettiğimde; alışmışlar kara politikaya, alışmışlar kirli dillere ‘acaba Mansur Başkan Ekrem Başkan’a bir laf mı soktu’!

Yapmayın Allah aşkına. Bizler öyle siyasetçiler değiliz, bizim birbirimize laf sokmaya ihtiyacımız yok. Gerçekten bir telefonun ucu ya da yan yana geldiğimiz zaman iyisini kötüsünü her şeyiyle birbirimize görüşecek kadar medeniyiz. Medeniyet sahibiyiz. Onun için buralarda kendine bir şey çıkaracakların hepsinin eli boştur. Beni söylediğim şudur: Elbette görüş farklılığı olur. Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet ederim dedi. Saygıdeğer bir fikirdir, partimiz de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok, sadece söylediğimiz şudur; seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz demek. Yani ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Sözümüz neyse o ancak Ekrem Başkanının başına bir iş gelirse, bazı kalemler de öyle diyor ‘Sanki Mansur Başkan uzak duruyor’. Halbuki gidiyoruz, her zaman yanında olmaya da hazırız, acaba fırsat mı kolluyor. Biz böyle rakibi sayılabilecek, bırakın rakibi, yol arkadaşı birinin ayağı takılmasından fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan'ın başına yine siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

"KAVGA BEKLEYENLER AVUCUNU YALAYACAKTIR"

Evet değerli hemşerilerim bizim söyleyeceğimiz budur. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır. Biz bir ve beraber, sık sık yan yana gelmek suretiyle, görüş alışverişi yapmak suretiyle, en doğruyu yapacağız ve artık 23 yıllık halktan kopuk bu iktidarı gönderip, tam tersine Türkiye çapında Elmadağ'da olduğu gibi bütün belediye başkanları olarak, halktan yana hizmetlerimizi artırarak iktidar değiştiği zaman nasıl bir Türkiye ile karşılaşacaklarını da kendilerine göstereceğiz. Tek bir ortak amacımız var artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak, iktidarı değiştirmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Bunu da inşallah Özgür Başkan'ımızla, Ekrem Başkan'ımızla, tüm partililerle o yetmeyecek bütün Türkiye'de bu hükümetten şikâyet eden herkesle, yan yana gelmek suretiyle inşallah bunu değiştirmeyi başaracağız diyorum. Ben başkanımıza da böyle güzel bir iftarda sizlerle buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Başarı çalışmalarının devam etmesini diliyorum. Bilin ki her zaman Adem Başkan'ın ve Elmadağ’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Nice Ramazanlara ve şimdiden bayramınız mübarek olsun diyorum."