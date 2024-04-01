Yavaş: El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim

Büyük Ankara Toptancı Hali'nde düzenlenen iftarda esnafla bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Ankara halkı beş yıllık hizmetimizin karşılığını rekor bir oyla onayladı. İnşallah bundan sonra diğer belediye başkanları da ders alır; beton dikmenin, kale ya da kule dikmenin bir eser olmadığını anlarlar" dedi. Yavaş, Ankara'ya tüm belediye başkanlarıyla birlikte gerektiği gibi hizmet etmek istediğini belirterek, 'El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya tüm belediye başkanlarıyla birlikte gerektiği gibi hizmet etmek istediğini belirterek, 'El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğini söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, netleşen sonuçlara göre yüzde 60'lık oy oranıyla yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Yavaş, akşam Büyük Ankara Toptancı Hali'nde düzenlenen iftarda esnafla bir araya geldi.

Burada konuşan Yavaş, kendisine destek olan tüm yurttaşlara teşekkür ederek şunları söyledi: "Ankara halkı beş yıllık hizmetimizin karşılığını rekor bir oyla onayladı. İnşallah bundan sonra diğer belediye başkanları da ders alır; beton dikmenin, kale ya da kule dikmenin bir eser olmadığını anlarlar.

Bir seçim geçirdik ama maalesef her zamanki gibi son iki güne girerken hizmetleriyle veya vaatleriyle konuşamayanlar çirkin pankartlarla konuşmaya çalıştılar. Ama seçim sonucu gösteriyor ki bunların hiçbir faydası yok ve zaten vatandaşımız da buna tepki gösteriyor. Sonuç olarak Ankara halkı, 5 yıllık hizmetimizin karşılığını onayladı.

Seçilen 8 belediye başkanı ve bir bağımsız belediye başkanına mecliste sayımız çok olsa da, 'Gelin, uzattığımız eli tutun, sizin kazandığınız belediyelerden halk bize az oy vermiş olabilir ama sonuç itibarıyla onların derdini hep beraber çözelim, hiç problem değil. El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğim. Bu teklifi reddedenler şu anda siyasetin çöplüğüne gitti, hemen hemen hepsi gitti. Şimdi seçilen belediye başkanları inşallah aynı hatayı yapmazlar, elimizden tutarlar, 16 belediye başkanıyla Ankara'ya gerektiği gibi birlikte hizmet etme şansını buluruz."