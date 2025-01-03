Yavaş, ihraç edilen teğmenlere sahip çıktı

Haber Merkezi

Önceki yıl TSK’den ihraç edilen dört teğmeni ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın işe aldığı ortaya çıktı. Harbiye’den mezun olan teğmenlerin ‘kılıçlı yemin’ gerekçesiyle TSK’den atılmaları talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi aylardır ülke gündeminde.

Ancak önceki yıl, 10 Kasım töreninde, Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmeni ve iki arkadaşını uyaran dört Atatürkçü teğmen gündemden düştü. Olayda bahsi geçen yedi teğmen TSK’den atılmıştı.

Dört Atatürkçü teğmenin ihraç kararının ardından aylarca işsiz kaldığını, “Başıma bir iş gelir” korkusuyla kimsenin onları işe almadığını gündeme taşıyan gazeteci Barış Terkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 4 teğmene sahip çıkarak onları belediyede işe aldığını yazdı.