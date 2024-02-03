Yavaş'tan Altınok'a yanıt: 6 aydır aklınız neredeydi?

CHP'nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'un emeklilere yönelik vaadini eleştirerek "6 aydır aklınız neredeydi? Bu insanlar ne yer ne içer düşünmediniz mi?" dedi.

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Mansur Yavaş, Keçiören ve Kazan’ın ardından Yenimahalle ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açtı.

AKP'nin adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "İhtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz" sözlerine yanıt veren Yavaş, "6 aydır aklınız neredeydi? 6 aydır bu insanlar ne yer ne içer düşünmediniz mi? Emeklilerin durumunu da yeni keşfettiler” dedi.

Yavaş, Altonok'un yönettiği Keçiören’de 50 bin kişiye sosyal destekte bulunduklarını belirterek, “Keçiören Belediyesi 2022 yılında yüzde 4 oranında sosyal desteğe yatırmış 10 milyon lira. Bunun da 3 milyonunu harcamış. Biz 3 yıldır protein yardımı yapıyoruz ya ‘Ne var onda ben but veriyorum’ demiş. 2 bin 12 kişiye yardımcı olmuşlar. 10 milyon paranın 7 buçuğunu çılgın projelerine harcamışlar. Halbuki biz Keçiören’de 50 bin kişiye destek oluyoruz. Eğer siz kendi ilçenizde 50 bin kadar sosyal desteğe ihtiyacı olan insandan haberdar değilseniz kusura bakmayın belediyecilik anlayışımız arasında dağlar kadar fark var” diye konuştu.

Yavaş, “Harcanan her kuruşun hesabı veriliyorsa, sizlerden aldığımız parayı sizlerin adına harcıyorsak hepimiz hesap vermek zorundayız. Ödeyen karar verir diye bir kural vardır. Paranın sahibi sizsiniz. Sizlere sormadan tek başımıza biz yaptık oldu deme lüksümüz yok. Bütçemizi hazırlarken sizlere soruyoruz. Yerel yöneticilerle, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"HER KURUŞUN NEREYE HARCANDIĞINI GÖRÜYORSUNUZ"

Ankara’yı şeffaf bir yönetim anlayışıyla tanıştırdıklarını ifade eden Yavaş, 4 binden fazla ihalenin internetten canlı yayınlandığını belirterek “Belediye meclis toplantılarımız canlı yayınlanıyor. Sayıştay raporlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sizler adına harcanın paranın kuruşuna kadar nereye harcandığını görüyorsunuz. Gerçek belediyecilik budur. Ben hesabımı yarın şurada burada veririm demek değil. Bu dünyada hesabını vereceksiniz. Başkasının parasını harcıyorsunuz” dedi.

“ANKARA HALKI NE İSTİYORSA ORAYA PARA HARCADIK”

Ankara halkının parasını harcarken kendi paralarını harcıyormuş gibi davrandıklarını dile getiren Yavaş, “Alışmışlar çılgın proje, çılgın proje diyerek Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcamaya. Çılgın projemiz falan yok. Nerede ne ihtiyaç varsa Ankara halkı ne istiyorsa biz oraya paralarımızı harcamak durumundayız” dedi.

YAŞAR: “HERKESE EŞİT DAVRANDI, YARDIMI EŞİT DAĞITTI”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2009 yılında verdikleri “Artık Yenimahalle Belediyesi halkın belediyesi olacaktır” sözünü tuttuklarını vurgulayarak, Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

Mansur Yavaş’ın göreve geldiği günden beri bütün ilçelere eşit davrandığını vurgulayan Yaşar, “En ufak yağmurda Yenimahalle’de dükkanlara su giriyordu, hepsini yaptı. Herkese eşit olarak hangi parti olursa olsun, nereli olursa olsun yardımı eşit dağıttı. Veren eli alan el görmedi. Mansur Yavaş’a şükranlarımı sunuyorum. Yenimahalle’nin ona sahip çıkmasını istiyorum” dedi.