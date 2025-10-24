Yavaş’a 106, Gökçek’e 3 teftiş

AKP’li belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk iddialarının büyük bölümüyle ilgili soruşturma izni dahi verilmemesi, “İktidar lehine işleyen yargı pratiği” yorumlarına yol açtı. CHP’li belediyelere yönelik en küçük iddiaların ardından jet hızıyla inceleme başlatılması ise tartışmaları alevlendirdi. Denetim ve hesap verme süreçlerindeki çifte standart, yurttaşın yargıya güvenini de yerle bir etti.

Muhalefetin, “Hukuk, siyasi iktidara yakın olana koruma kalkanı, muhalefete ise sopa işlevi görüyor” yorumlarının haklılığını ortaya koyan bir yeni veri daha açığa çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzün üzerinde soruşturma geçirirken Melih Gökçek’in soruşturmaları bir elin parmaklarının sayısına bile ulaşmadı.

TOZ TUTAN DOSYALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li yönetiminin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan onlarca dosya, savcılığa ulaştırıldı. ABB’nin hazırladığı yolsuzluk dosyaları, adliye raflarında toz tuttu. Dosyaların tamamına yakınına soruşturma izni alınamadı.

Ekim 2017’de görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek ile ilgili yapılan ve kalın dosyalar halinde savcılıklara iletilen suç duyurusu dosyalarındaki toplam kamu zararı ise güncel değer ile 45 milyar 978 milyon 787 bin 945 TL ile ifade edildi. Gökçek’in Atatürk Orman Çiftliği arazisine 801 milyon dolara inşa ettirdiği Ankapark için yapılan suç duyurularına dahi dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Kamu zararı yok” diyerek izin vermediği kaydedildi.

Hakkındaki dosyalarla ilgili işlem yapılmayan Melih Gökçek’in, 2005-2025 döneminde yalnızca üç kez denetimden geçtiği belirtildi. Gökçek’in 2005, 2007 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen ve “Rutin uygulama” olarak değerlendirilen genel teftişlerden geçtiği bildirildi.

Gökçek, 2005-2025 döneminde yalnızca üç defa teftiş edilirken Mansur Yavaş’ın 106 kez soruşturulduğu belirlendi.

Savcılığa bildirilen ve Gökçek döneminde kamu kaynaklarının rant amaçlı kullanıldığı şüphesi uyandıran bazı işlemler ise şöyle sıralandı:

• Ankara’da teleferik yapımını üstlenen şirkete, usulsüz iş artışı ile haksız süre uzatımı sağlandı. Yüklenici firmanın ihale dosyasını önceden ele geçirdiği de öne sürülürken şirkete iş artışları ile birlikte toplam 43 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.

• 2012 yılında 9 milyon TL’ye özelleştirilen ABB iştiraki BEL-YA şirketinin ederinin 26,7 milyon TL olduğu tespit edildi. Özelleştirmeden sonra da şirkete belediye bütçesinden milyonlarca lira aktarıldığı belirlendi.

• Belediye iştiraki Anket A.Ş’ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Aylık 3 bin 800 TL maaşla çalışan Ana A, Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konutundan şirkete gönderildi.

• Kamuya ait bir taşınmaz, bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde verildi.