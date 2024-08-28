Yavaşlama, girişimi azalttı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl aktif girişim sayısında bir önceki yıla göre gerileme dikkat çekti. 2023’te açılan ve faaliyetlerine devam eden şirketler, faaliyetlerine son vererek kapanan şirketlerin açığını kapatamadı. 2022 yılında aktif girişim sayısı 3 milyon 784 bin 760 iken, 2023'te azalarak 3 milyon 723 bin 681 oldu.

Girişim sayısındaki gerileme, ekonomide belirginleşen yavaşlama ile bu yıla da taşındı. 2023 istatistiklerine yansıyan gerileme, bu yıl da devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) her ay açıkladığı istatistiklere göre kapanan şirketlerde artış, kurulan şirketlerde ise azalış gözlemleniyor. TOBB'un temmuz verilerine göre 2024’ün ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azaldı. Kapanan şirket sayısı da geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 28,3 arttı.

İstatistiklerde hizmet sektörü, üretim sektörünün önüne geçti. 2023’te aktif girişimlerin yüzde 44,1’i hizmet, yüzde 36’sı ticaret sektöründe yer aldı. Sanayi faaliyetlerindeki şirketler ise aktif girişimlerin yalnızca yüzde 12,9’unu oluşturdu. İstihdamda da hizmet sektörü öne çıktı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,6’sını oluştururken sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,3’te kaldı.

2023’te toplam ciroda en büyük payı ticaret sektörü aldı. Sektörün ciro payı yüzde 45,4 oldu. Şirketlerin fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı ise yüzde 15,7’de kaldı. Sanayi sektörünün ciro payı, yüzde 33 olarak hesaplandı.

Geçen yıl üretim değeri, imalatta 15 trilyon 559 milyar lira diğerlerinin önüne geçti. Ticarette üretim değeri 257 trilyon lira olurken inşaatta 3 trilyon 319 milyar lira hesaplandı.