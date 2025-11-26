Yavaş’tan çorba soruşturmasına tepki: ''İnsani olan herkes benim gibi davranır''

Mansur Yavaş gençlere çorba ve battaniye dağıttığı gerekçesiyle soruşturma açılması hakkında sessizliğini bozdu. Yavaş, “İnsani olan herkes benim gibi davranır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a, İçişleri Bakanlığı konser soruşturması kapsamında hakkında soruşturma izni verdi. Yavaş, soruşturma kararına karşı Danıştay’a itirazda bulundu.

Yavaş'ın 19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anayasal haklarını kullanan gençlere çorba ve battaniye dağıtımı nedeniyle Ankara Büyükşehir'e bir soruşturma daha açıladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, soruşturmalara ilişkin Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Soruşturmanın dayanağı olan konser etkinlikleriyle ilgili konuşan Yavaş şunları söyledi:

''MİLLET OKULA, İŞE AÇ GİDİYOR''

"Hakkımda konserlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Buna karşılık Danıştay’a itiraz dilekçesi verdik. Oysa, başkanın sorumlu olmayacağına ilişkin Yargıtay, Danıştay, Sayıştay kararları var. Bunlar dikkate alınmamış. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Melih Gökçek ve oğlu Milletvekili Osman Gökçek’in İçişleri Bakanlığı’na gidip müfettişle görüştüğünü söyledi."

Çorba ve battaniye gönderdiği gerekçesi ile ilgili bir inceleme başlatılmasına Yavaş, tepki gösterdi. Yavaş, çorba hizmetinin yıllardır devam ettiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Gece 03.00’da toptancı haline mal getirilenlere, hastaneye gelenlere, hasta yakınlarına, organize sanayi bölgelerinde işine giden işçilerimize, üniversite çevrelerinde, metro istasyonlarında çorba, ekmek dağıtıyoruz. Aslında çok güzel bir hizmet. Yoksa millet okula, işe aç gidiyor. En azından çorba ve ekmekle karnını doyuruyor."

"ÇORBA GÖNDERMENİN NERESİ SUÇ"

Gençlere çorba dağıtılmasının soruşturulacak bir yanı olmadığını belirten Yavaş, yapılanın insani bir davranış olduğunu söyleyerek, "Öğrencilere çorba dağıtmışız. Bunun soruşturulacak hiçbir şeyi yok. Neyini soruşturuyorlar ben de anlamadım. İnsani olan herkes, benim gibi davranır. Gençlerin eylem yaparken değil, toplanıp şarkı türkü söylediği bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç" ifadelerini kullandı.

Yavaş, gençlerin yağmur altında kalması üzerine battaniye ve çorba gönderdiğini, bunu da hastalanmamaları için yaptığına değinerek, "Gece vakti insanların ıslandıklarını duyunca çorba ve battaniye gönderdik. Hatta o gece CHP’ye sığınan birkaç genç, ‘Ben bugün buraya kaçtım ama yemin ediyorum benim CHP ile hiçbir ilgim yok. Biz gençler olarak hakkımızın peşindeyiz’ demişti. Bunu da oradaki herkes duydu. Hatta oradakilere, ‘Duyun; bakın herkes partili falan değil. Bunu da mutlaka dikkate alın’ dedim'' diye konuştu.

''GİZEMLİ DEDİĞİNİZ HER ŞEY AÇIKTIR''

Yavaş, telefon konuşmasının gizemli gibi gösterilmeye çalışıldığını ancak her şeyin açık olduğunu vurgulayarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Telefon konuşmamı gizemli gösteriyorlar. O konuşma CHP Genel Merkezi’nin içinde oldu. TOMA ile ıslatılan gençler genel merkeze sığınmıştı. Duyunca o taraftan geçerken uğradık. Durumu öğrenince çorba ve battaniye gönderilmesini istedim. Bunu gençlerimiz ıslandığı için hasta olmasın diye gönderdik. Meselenin hepsi bu. Olay CHP’nin önünde olmuş ama biz ODTÜ’nün içine gönderdik.

Orada büyük bir kalabalık bekliyordu. Vali yardımcısı da oraya gelmişti. Onlarla görüşmelerini söylüyoruz. Yani ortada korsan bir şey yok. Hayırlısı olsun. Bunlar olacak, doğruyu bir gün inşallah bulacağız."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DE 600 BİN KİŞİYE YARDIM EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım programları kapsamında yaklaşık 600 bin kişiye destek sağlıyor. Bu destekler, Başkent Kart üzerinden yapılıyor ve vatandaşlar kartlarını istedikleri market, bakkal ya da esnafta kullanabiliyor. Böylece sadece belirli firmalarla sınırlı bir sistem yerine, yerel esnafın da dâhil olduğu yaygın bir alışveriş ağı oluşturulmuş oluyor.

Başkent Kart uygulaması sayesinde, Ankara’da kırsal bölgeler dâhil pek çok noktada alışveriş yapılabiliyor. Bu sistem, ihtiyaç sahiplerini desteklerken küçük esnafın da ayakta kalmasına katkı sağlıyor. Belediye ile yapılan anlaşma kapsamında, kart uygulamasıyla 434 milyon lira belediye bütçesine girdi. Bu gelir de doğrudan sosyal yardımlarda kullanılıyor.

ABB’nin 2021’den bu yana ihtiyaç sahiplerine yaptığı toplam yardım, güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında 18 milyar lirayı aşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şu anda 22 ayrı başlık altında sosyal yardım sunuyor.

Öne çıkan desteklerden bazıları şöyle: