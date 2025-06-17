Yavru bozayı bu kez limanda görüntülendi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinin farklı noktalarında bir süredir görülen yavru bozayı, bu kez limanda ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 aydır Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen yavru bozayı, ilçedeki bahçelerde, kumsalda ve evlerin bahçesinde görüldü.

Yavru bozayı gece saatlerinde de geldiği Kurucaşile Limanı'nda vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Bir süre limanda gezen bozayı daha sonra kayalıklar arasında kayboldu. Belediye hoparlöründen aralıklarla uyarı yapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ayının yakalanması için çalışma başlatacağı öğrenildi.