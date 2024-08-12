Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren şahıs tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde evinin bahçesindeki 3 yavru kediyi vahşice fırça sapı ile öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli’nin Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi’nde meydana gelen olayda M.Ş. (69), evinin arka bahçesinde balkonun alt kısmında bulunan yavru kedileri fırça sapı ile vurarak öldürmüştü.

Yaşanan olayı cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar durumu polise bildirmişti. Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği iddia edildi.



