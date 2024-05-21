Yavru kediyi tekmelediği görüntüler ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı

Trabzon'un Of ilçesinde yavru kediyi tekmelediği görüntüler ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon’da yavru kediyi tekmeleyen ve öldürdüğü iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde bir kişinin, boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir yurttaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer alıyor.