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Yavru köpeği işkence ederek öldüren kişi tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yavru köpeği elindeki dirgenle katleden S.M.A. adlı şahıs tutuklandı.

Güncel
  • 31.08.2024 16:59
  • Giriş: 31.08.2024 16:59
  • Güncelleme: 31.08.2024 17:01
Kaynak: AA
Yavru köpeği işkence ederek öldüren kişi tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde yavru köpeği elindeki dirgenle öldüren S.M.A. adlı şahıs tutuklandı.

Polatlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Çimenceğiz Mahallesi'nde bir köpeğin işkence edilerek katledildiğine dair görüntüler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca araştırma yapıldığı bildirilen açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.M.A. dün gözaltına alınmış olup, bugün çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Ankarada bir kişi, yavru köpeği dirgenle öldürdü
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